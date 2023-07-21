НАЗК шукає працівників – оголошено добір фахівців на 5 вакансій

В НАЗК оголосили добір фахівців на 5 вакансій.

Зображення: freepik.com

У Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили добір фахівців на 5 вакансій.

Кого шукають:

Керівника відділу координації державної інформаційної політики з запобігання корупції Управління комунікацій та інформаційної політики

Головного спеціаліста відділу роз’яснень з питань конфлікту інтересів Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів

Головного спеціаліста планово-фінансового відділу Управління планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Головного спеціаліста відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики

Головного спеціаліста відділу аналізу ризиків у сфері безпеки та оборони Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони

Відправити своє резюме можна за посиланням на офіційному сайті НАЗК.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.