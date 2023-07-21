НАПК ищет работников – объявлен добор специалистов на 5 вакансий

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объявили добор специалистов на 5 вакансий.
Кого ищут:
- Руководителя отдела координации государственной информационной политики по предотвращению коррупции Управление коммуникаций и информационной политики
- Главного специалиста отдела разъяснений по вопросам конфликта интересов Управление формирования правовых позиций по вопросам декларирования и конфликта интересов
- Главного специалиста планово-финансового отдела Управления планово – финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности
- Главного специалиста отдела организации работы с заинтересованными сторонами и обеспечения принятия актов антикоррупционной политики
- Главного специалиста отдела анализа рисков в области безопасности и обороны Управление формирования политики добродетели в области безопасности и обороны
Отправить свое резюме можно по ссылке на официальном сайте НАПК.
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