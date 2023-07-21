Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий и порядка иммиграции в Украину иностранцев

Документом совершенствуются процедуры для разрешения иммиграции в Украину, а также обновлен перечень оснований для его отмены.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в Закон «Об иммиграции» по усовершенствованию условий и порядка иммиграции в Украину иностранцев и лиц без гражданства» (№6516).

В частности, этим решением усовершенствуются процедуры для предоставления разрешения на иммиграцию в Украину, а также обновлен перечень оснований для его отмены.

В целом, приняты следующие изменения в законодательство об иммиграции:

- уменьшен срок рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев;

- вводится новое основание предоставления разрешения на иммиграцию для лиц, непрерывно проживавших на территории Украины более 5 лет по виду на временное проживание (кроме иностранных студентов);

- упрощаются процедуры предоставления разрешения на иммиграцию членам семьи иностранных высококвалифицированных специалистов и рабочих, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины;

- Совершенствуется квотный принцип предоставления разрешения на иммиграцию, а именно: квота будет вводиться не ежегодно, а только в случае ухудшения миграционной ситуации в Украине;

- определен перечень обстоятельств, при которых факт нахождения в браке с гражданином Украины или иммигрантом не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию;

- усиливаются меры по противодействию нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение с учетом требований и вызовов настоящего.

Изменения, предусмотренные законодательным актом №6516, вступят в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

Раньше мы подробно писали об этом законе.

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