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Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней

Также Галина Третьякова предлагает предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

Стоимость услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, а также экзаменов на право управления авто, может возрасти

В МВД намекнули на возможное повышение расценок на услуги сервисных центров МВД.

  1. В мире

Венгрия блокирует многомиллиардную помощь Украине от ЕС

13:25, 21 июля 2023
Венгрия становится самым большим препятствием в попытке ЕС создать долгосрочный фонд финансовой поддержки Украины
Венгрия блокирует многомиллиардную помощь Украине от ЕС
Источник фото: zn.ua
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Венгрия выступила против намерений ЕС создать долгосрочный фонд до 20 миллиардов евро для поддержки украинской армии. Правительство Венгрии требует от Украины исключить из списка спонсоров войны венгерский банк, и только тогда они могут дать согласие на выделение помощи из бюджета ЕС, – сообщает Politico.

В четверг во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе было рассмотрено предложение, которое предусматривает выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвования оружия для Украины и обучение украинских защитников.

Но во время встречи Венгрия, которая утверждала, что Украина должна прекратить боевые действия, заявила, что будет возражать против фонда, пока Украина не исключит из списка «спонсоров войны» венгерский банк OTP.

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ЕС Венгрия
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