Венгрия блокирует многомиллиардную помощь Украине от ЕС

Венгрия становится самым большим препятствием в попытке ЕС создать долгосрочный фонд финансовой поддержки Украины

Источник фото: zn.ua

Венгрия выступила против намерений ЕС создать долгосрочный фонд до 20 миллиардов евро для поддержки украинской армии. Правительство Венгрии требует от Украины исключить из списка спонсоров войны венгерский банк, и только тогда они могут дать согласие на выделение помощи из бюджета ЕС, – сообщает Politico.

В четверг во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе было рассмотрено предложение, которое предусматривает выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвования оружия для Украины и обучение украинских защитников.

Но во время встречи Венгрия, которая утверждала, что Украина должна прекратить боевые действия, заявила, что будет возражать против фонда, пока Украина не исключит из списка «спонсоров войны» венгерский банк OTP.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.