Украинцы ответили, почему граждане могут не хотеть платить налоги – результаты опроса

Люди ответили, почему, по их мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги.

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Украинцы рассказали, почему, по их мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги.

В результатах социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина сообщается, что на вопрос «Почему, по Вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?», граждане ответили (можно было выбрать несколько вариантов):

80,3% ответов приходилось на вариант «Из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни»;

73,6% ответов пришлись на вариант «Через убеждение, что уплаченные деньги воруют или тратят»;

65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги;

на вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов;

уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо среди 56,6% ответов.

На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.

Исследование проводилось КМИС с 11 мая по 12 июня. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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