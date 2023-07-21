Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
АП ВАКС удовлетворила ходатайство нардепа из «Слуги народа» Максима Пашковского о закрытии уголовного производства по делу о недостоверном декларировании

Ранее Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата из фракции «Слуга народа» Максима Пашковского, обвиняемого в недекларировании имущества.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

Офис Генпрокурора призвал прокуроров соблюдать конституционные права граждан

Также, Офис Генпрокурора призвал прокуроров обращать внимание на правовые выводы Верховного Суда в уголовных производствах.

Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

  1. В Украине

Зеленский уволил Пристайко с должности посла Украины в Великобритании

11:13, 21 июля 2023
Президент Украины 21 июля подписал указ об увольнении Вадима Пристайко.
Зеленский уволил Пристайко с должности посла Украины в Великобритании
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Об этом говорится в указе №442.

Пристайко уволен также с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую он занимал по совместительству.

«Уволить ПРИСТАЙКО Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству», - говорится в тексте указа.

В июле Пристайко в комментарии Sky News назвал «нездоровым сарказмом» слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Напомним, Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании в июле 2020 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду