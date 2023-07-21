Зеленский уволил Пристайко с должности посла Украины в Великобритании

Президент Украины 21 июля подписал указ об увольнении Вадима Пристайко.

В пятницу, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Об этом говорится в указе №442.

Пристайко уволен также с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую он занимал по совместительству.

«Уволить ПРИСТАЙКО Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству», - говорится в тексте указа.

В июле Пристайко в комментарии Sky News назвал «нездоровым сарказмом» слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Напомним, Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании в июле 2020 года.

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