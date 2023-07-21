Требовал взятку с раненого защитника: задержали должностное лицо военного медучреждения

Начальник одного из отделов военно-медицинского учреждения погорел на взятке в $1000.

На Львовщине сотрудники СБУ задержали начальника отдела военного медицинского учреждения, предлагавшего раненому защитнику «решить» вопрос об освобождении его от дальнейшего прохождения службы. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины во Львовской области.

За $1000 неправомерной выгоды 50-летний начальник одного из отделов военно-медицинского учреждения региона гарантировал предоставить заключение врачебной комиссии о том, что состояние здоровья военнослужащего ограничено пригодным к службе в военное время и непригодным к военной службе в мирное время.

«Правоохранители задержали мужчину «на горячем» в порядке ст. 208 УПК Украины при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Ему уже сообщено о подозрении по ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с требованием такой выгоды) УК Украины», - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Также устанавливаются и другие лица, причастные к указанной противоправной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.