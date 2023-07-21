Вимагав хабар з пораненого захисника: затримали посадовця військового медзакладу

Начальник одного з відділів військово-медичної установи погорів на хабарі у $ 1000.

На Львівщині співробітники СБУ затримали начальника відділу військового медичного закладу, який пропонував пораненому захиснику «вирішити» питання щодо звільнення його від подальшого проходження служби. Про це інформує пресслужба Управління СБ України у Львівській області.

За $ 1000 неправомірної вигоди 50-річний начальник одного з відділів військово-медичної установи регіону гарантував надати висновок лікарської комісії про те, що стан здоров’я військовослужбовця є обмежено придатний до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час.

«Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Йому вже повідомлено про підозру за ст.369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України», - сказано у повідомленні.

У СБУ додали, що суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також встановлюються й інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми.

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