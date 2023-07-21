Кличко відзвітував витрати столиці на війну

Згідно з законодавством, місцеві бюджети не можуть напряму виділяти кошти на ЗСУ.

Київський міський голова Віталій Кличко відреагував на претензії голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо місцевих закупівель, які не є пріоритетними під час війни. Кличко на сторінці у Facebook заявив, що за «високими словами» може стояти бажання «залатати діри» державного бюджету за рахунок міст та громад.

Мер Києва також вказав, що закон не дозволяє місцевим бюджетам напряму перераховувати гроші на Збройні Сили України, але їх можна виділяти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих на території громад. Далі кошти розподіляються на військову форму, бронежилети, каски, закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт і т.д.

З початку повномасштабної війни Київ виділив військовим підрозділам понад 1,2 млрд грн: 843 млн грн у 2022 році та 383 млн за шість місяців 2023 року.

«Не можна говорити, що столиця не допомагає. До речі, це в умовах, коли Київ – єдине місто, що віддає до держбюджету 60% ПДФО, сплаченого киянами (інші міста віддають 40%)», – сказав мер.

Джерело фото: Facebook / Віталій Кличко

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