Кличко отчитался о расходах столицы на войну

Согласно законодательству, местные бюджеты не могут напрямую выделять средства на ВСУ.

Киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на претензии главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии относительно местных закупок, которые не являются приоритетными во время войны. Кличко на странице в Facebook заявил, что за «высокими словами» может стоять желание «залатать дыры» государственного бюджета за счет городов и общин.

Мэр Киева также указал, что закон не позволяет местным бюджетам напрямую перечислять деньги на Вооруженные Силы Украины, но их можно выделять на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных на территории общин. Далее средства распределяются на военную форму, бронежилеты, каски, закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт и т.д.

С начала полномасштабной войны Киев выделил военным подразделениям более 1,2 млрд грн: 843 млн грн в 2022 году и 383 млн за шесть месяцев 2023 года.

«Нельзя говорить, что столица не помогает. Кстати, это в условиях, когда Киев - единственный город, который отдает в госбюджет 60% НДФЛ, уплаченного киевлянами (другие города отдают 40%)», – сказал мэр.

Источник фото: Facebook / Виталий Кличко

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