Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії

Президент України 21 липня підписав указ про звільнення Вадима Пристайка.

У п’ятницю, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський звільнив посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Про це йдеться в указі №442.

Пристайко звільнений також з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO), яку він займав за сумісництвом.

«Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом», - йдеться у тексті указу.

У липні Пристайко в коментарі Sky News назвав «нездоровим сарказмом» слова Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Нагадаємо, Зеленський призначив Пристайка послом у Великій Британії у липні 2020 року.

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