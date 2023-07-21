Угорщина блокує багатомільярдну допомогу Україні від ЄС

Угорщина стає найбільшою перешкодою у спробі ЄС створити довгостроковий фонд фінансової підтримки України.

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Угорщина виступила проти намірів ЄС створити довгостроковий фонд до 20 мільярдів євро для підтримки українського війська. Уряд Угорщини вимагає від України виключити зі списку спонсорів війни угорський банк, і лише тоді вони можуть дати свою згоду на виділення допомоги з бюджету ЄС, – повідомляє Politico.

В четвер під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі було розглянуто пропозицію, яка передбачає виділення не менше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських захисників.

Але під час зустрічі Угорщина, яка стверджувала, що Україна повинна припинити бойові дії, заявила, що буде заперечувати проти фонду, поки Україна не виключить зі списку «спонсорів війни» угорський банк OTP.

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