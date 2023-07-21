Зеленський підписав закон щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців

Документом удосконалюються процедури для надання дозволу на імміграцію в Україну, а також оновлено перелік підстав для його скасування.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою зміни до Закону «Про імміграцію» щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства» (№6516).

Зокрема, цим рішенням удосконалюються процедури для надання дозволу на імміграцію в Україну, а також оновлено перелік підстав для його скасування.

Загалом ухвалені такі зміни до законодавства про імміграцію:

- зменшено строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців;

- запроваджується нова підстава надання дозволу на імміграцію для осіб, які безперервно проживали на території України понад 5 років по посвідці на тимчасове проживання (окрім іноземних студентів);

- спрощуються процедури надання дозволу на імміграцію членам родини іноземних висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба у яких є відчутною для економіки України;

- удосконалюється квотний принцип надання дозволу на імміграцію, а саме: квота запроваджуватиметься не щорічно, а тільки у разі погіршення міграційної ситуації в Україні;

- визначено перелік обставин, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію;

- посилюються заходи протидії нелегальній міграції відносно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл з урахуванням вимог та викликів сьогодення.

Зміни, передбачені законодавчим актом №6516, наберуть чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Раніше ми детально писали про цей закон.

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