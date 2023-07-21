На війні загинув помічник судді Мурованокуриловецького райсуду Вінницької області

Олег Ткачук загинув біля населеного пункту Первомайське Донецької області.

Фото: mr.vn.court.gov.ua

19 липня 2023 року біля населеного пункту Первомайське Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув воїн Збройних Сил України, помічник судді Олег Миколайович Ткачук. Про це повідомив офіційний сайт Мурованокуриловецького райсуду Вінницької області.

«Трудову діяльність розпочав в Мурованокуриловецькому районному суді Вінницької області. З 12.12.2007 по 21.11.2010 працював консультантом суду.

З 22.11.2010 по 02.03.2015 обіймав посаду заступника керівника апарату суду.

Працював помічником судді Мурованокуриловецького районного суду з 03.03.2015 по 01.02.2017.

02.02.2017 був призначений на посаду помічника судді Волочиського районного суду Хмельницької області. 12.09.2018 – звільнений з даної посади.

З 13.09.2018 року працював на посаді помічника судді Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області.

26.02.2022 мобілізований до Збройних сил України. Був виваженим, відповідальним та добре вмотивованим до військової справи бійцем. Завжди готовий прийти на допомогу побратимам. Попри всій молодий вік, добре розумів цінність незалежності та волі рідної землі.

Відповідальний, виважений, комунікабельний, доброзичливий, ввічливий, товариський, мудрий і розсудливий, гарний співрозмовник, працьовитий. Людина щирої та світлої душі. Таким Олег Миколайович залишиться в пам’яті всіх тих, хто його знав.

Йому назавжди залишиться 35.

Колектив Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області глибоко співчуває батькові - Миколі Павловичу та брату - Тарасу, розділяємо біль втрати.

Схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять оборонцеві України!

Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються у наших серцях!», - йдеться у повідомленні суду

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Олега Миколайовича.