Андрій Смирнов: Дотичним до формування політики розвитку судової влади варто зосередитися на ключовій тезі – більше немає місця для кругової поруки і кулуарних домовленостей

Численні події, що відбувалися і мають місце в роботі Вищої ради правосуддя, зумовлюють необхідність зробити голосування поіменними і відкритими, - заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.

24 липня НАБУ повідомило про викриття голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Кілька днів тому, 20 липня, Вища рада правосуддя констатувала в діяльності ДСА численні проблеми, але все ж вирішила взяти звіт голови ДСА «до відома» і надати Олексію Сальнікову час до 15 серпня, щоб «розробити та надати план заходів» щодо поліпшення стану речей. Це засідання ВРП наочно продемонструвало наявність суттєвих розбіжностей у ВРП. Зокрема, член ВРП Олег Кандзюба, обраний від представників прокуратури, не просто підтримав голову ДСА, а навіть розробив власний проект рішення ВРП, відмінний від того, що пропонував доповідач з питання Віталій Саліхов, а голова Ради правосуддя Григорій Усик пішов, на думку частини членів ВРП, на порушення Регламенту під час розгляду звіту.

Слід зазначити, що звіт голови ДСА – це не просто папірець, а стратегічний документ, що підводить риску під роботою з організаційного та матеріально-технічного забезпечення судової влади і визначає її подальший розвиток.

Які проблеми у діяльності Вищої ради правосуддя викривають останні події, «Судово-юридичній газеті» прокоментував заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов.

Нещодавно Ви зазначали про необхідність законодавчих змін у роботі Вищої ради правосуддя. Якими можуть бути ці зміни та як швидко вони можуть відбутися? Чи можуть вони бути реалізовані у контексті рішення РНБО, яким рекомендовано ухвалити процедури розгляду етичних порушень членами Вищої ради правосуддя?

Необхідність будь-яких законодавчих змін завжди обумовлюється якоюсь очевидною проблематикою у роботі конкретного інституту влади або високим ризиком виникнення таких проблем.

Станом на сьогодні очевидними є два питання, які законодавчо потрібно вирішити найближчим часом. Перше – створення і запуск реально професійної і реально незалежної від будь-якої форми впливу служби дисциплінарних інспекторів при ВРП. Під формою впливу я, у першу чергу, маю на увазі потенційний або реальний ризик впливу з боку членів самої ВРП.

Друге питання – форма голосування членами ВРП. Численні події, що відбувалися і мають місце в роботі ВРП при прийнятті ними рішень, зумовлюють необхідність зробити голосування поіменними і відкритими. Крапка. Суспільство має достеменно розуміти публічну позицію кожного члена ВРП з конкретного питання порядку денного.

Чи можна з погляду стороннього спостерігача стверджувати, що нинішні члени ВРП приймають рішення у повній відповідності до особистих переконань і готові приступити до виконання справді важливих завдань, заради яких, власне, ВРП і створювалося, забезпечуючи при цьому неупередженість, відсутність зовнішніх впливів, вагомість і обґрунтованість своїх рішень, колегіальність розгляду?

Це оцінювати сторонньому спостерігачу. Я відчуватиму певний конфлікт інтересів у цьому питанні, адже прямо дотичний до розробки і впровадження законодавчих змін, направлених на зміцнення і незалежність державних інституцій, в тому числі ВРП.

Чи сприятиме, на Вашу думку, викриття голови ДСА тому, що слідством з часом будуть названі імена інших причетних до справи Всеволода Князєва осіб? Нещодавно керівництво САП у інтерв’ю ЗМІ розповіло, що збір доказів ще триває, і точно невідомо, коли він завершиться. Крім того, частина громадськості натякає на те, що може бути поставлена під питання допустимість доказів в цій справі.

Наскільки я розумію з прес-релізу НАБУ, викриття голови ДСА – зовсім інша історія. Ступінь її пов`язаності з справою Князєва мені невідомий. Але, скажімо так, я справді задоволений тим, як випалюється все чужорідне з судової системи.

В котрий раз наголошу: в системі повно, я б сказав, переважна більшість високопрофесійних, досвідчених та доброчесних суддів. І великі сподівання на спроможність самоочищення судової системи від таких паразитів залежить саме від ВРП. Саме тому з великим розчаруванням я сприйняв голосування ВРП минулого тижня, яким залишили працювати в системі людину, якій вже сьогодні було повідомлено про підозру в корупції.

Розумієте, певні речі є настільки очевидними, коли результатів роботи людини на посаді немає, фінансування системи не забезпечено, і при цьому відбуваються дивні «операції по рятуванню на посаді» всупереч здоровому глузду, регламенту і звичайній логіці.

Я дуже прошу всіх дотичних до формування політики розвитку судової галузі ще раз зосередитися на такій ключовій тезі сьогодення – немає більше місця для кругової поруки, кулуарних домовленостей, тиску і блюзнірства. Країна змінюється на краще, і краще, щоб ці позитивні зміни впроваджували саме ви, а не за вас.

Чи є необхідність перезавантаження ДСА шляхом законодавчих чи інших змін? Чи виправдовує себе існування такої структури, як ДСА, в структурі судової гілки влади?

Ми рухаємось у бік повного перезавантаження ДСА і створення в її структурі Офісу трансформації з акцентом на людський капітал, який нарешті проведе ту оптимізацію, яку ми чекаємо десятиріччя. Зокрема, вирішить питання з непрофільними активами, активно долучиться до аудиту ЄСІТС, буде спроможним визнати свої помилки в операційній діяльності, і яке дійсно почне жити питаннями працівників апаратів судів, а не своїми особистими.

На розгляді Верховної Ради перебуває кілька законопроектів стосовно створення Служби дисциплінарних інспекторів. Чи варто, на Вашу думку, передавати тимчасово функцію з розгляду скарг ВРП або ж слід дочекатися створення Служби? Який механізм створення Служби є оптимальним для ефективного відновлення дисциплінарної функції?

Давайте розглянемо цю проблему з точки зору її критичності. Тимчасове покладення дисциплінарної функції на членів ВРП вимушений захід. Судді притягаються до кримінальної відповідальності, окремі індивіди напідпитку збивають на смерть золоте покоління нації, наших військовослужбовців. І ми не можемо їх вигнати. Паралельно ми працюємо над алгоритмом запуску повноцінної служби дисциплінарних інспекторів. Важливо, щоб ця служба була наповнена професійними і мотивованими людьми, а наша задача – законодавчо забезпечити її незалежність від будь-якого впливу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.