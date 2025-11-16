  1. У світі

У Південній Кореї таксиста посадили до в’язниці за шахрайство зі «штучною блювотою» — як працювала схема

21:42, 16 листопада 2025
Водій вигадував інсценовану «блювоту» в салоні, щоб вимагати гроші з пасажирів, і провернув цю схему щонайменше 160 разів.
У Південній Кореї таксиста посадили до в’язниці за шахрайство зі «штучною блювотою» — як працювала схема
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Таксиста з Південної Кореї засудили до 4 років і 6 місяців ув’язнення за вигадану схему з «фейковою блювотою», завдяки якій він ошукав 160 нетверезих пасажирів. Про це повідомляє Independent.

Що сталося

Північний окружний суд Сеула визнав винним 68-річного водія у вимаганні, замаху на вимагання та завідомо неправдивому звинуваченні.

За даними суду, чоловік отримав понад 150 млн вон (приблизно £78 500) від пасажирів, які засинали в його таксі.

Як працювала схема

Водій спеціально обирав пасажирів, які заснули у салоні. Потім він:

  • змішував рисову кашу, газований напій і каву, утворюючи речовину, схожу на блювотні маси;
  • «розмазував» її по собі, пасажирові та сидіннях, створюючи видимість, що клієнт знудив у салоні;
  • будив людину та вимагав велику суму за «прибирання».

Іноді водій кидав на підлогу розбите скло та заявляв, що пасажир нібито напав на нього. Він наголошував, що штрафи за напад на таксиста можуть сягати 10 млн вон (£5 235).

Для порівняння, стандартна компенсація за випадок, коли пасажир справді знудив у таксі в Сеулі, становить 150 тис. вон (£78), за даними Сеульської таксомоторної асоціації.

Чим усе закінчилося

Схема розвалилася у квітні цього року, коли водій спробував провернути її з офіцером поліції під прикриттям, який удавав нетверезого пасажира в районі Намянджу провінції Кьонгі. Поліцейський усе зафіксував на відео, після чого водія затримали.

Чоловіка взяли під варту й знову притягнули до відповідальності — цього разу за масове шахрайство, що тривало роками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Південна Корея таксі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]