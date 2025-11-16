У Південній Кореї таксиста посадили до в’язниці за шахрайство зі «штучною блювотою» — як працювала схема

Водій вигадував інсценовану «блювоту» в салоні, щоб вимагати гроші з пасажирів, і провернув цю схему щонайменше 160 разів.

Таксиста з Південної Кореї засудили до 4 років і 6 місяців ув’язнення за вигадану схему з «фейковою блювотою», завдяки якій він ошукав 160 нетверезих пасажирів. Про це повідомляє Independent.

Що сталося

Північний окружний суд Сеула визнав винним 68-річного водія у вимаганні, замаху на вимагання та завідомо неправдивому звинуваченні.

За даними суду, чоловік отримав понад 150 млн вон (приблизно £78 500) від пасажирів, які засинали в його таксі.

Як працювала схема

Водій спеціально обирав пасажирів, які заснули у салоні. Потім він:

змішував рисову кашу, газований напій і каву, утворюючи речовину, схожу на блювотні маси;

«розмазував» її по собі, пасажирові та сидіннях, створюючи видимість, що клієнт знудив у салоні;

будив людину та вимагав велику суму за «прибирання».

Іноді водій кидав на підлогу розбите скло та заявляв, що пасажир нібито напав на нього. Він наголошував, що штрафи за напад на таксиста можуть сягати 10 млн вон (£5 235).

Для порівняння, стандартна компенсація за випадок, коли пасажир справді знудив у таксі в Сеулі, становить 150 тис. вон (£78), за даними Сеульської таксомоторної асоціації.

Чим усе закінчилося

Схема розвалилася у квітні цього року, коли водій спробував провернути її з офіцером поліції під прикриттям, який удавав нетверезого пасажира в районі Намянджу провінції Кьонгі. Поліцейський усе зафіксував на відео, після чого водія затримали.

Чоловіка взяли під варту й знову притягнули до відповідальності — цього разу за масове шахрайство, що тривало роками.

