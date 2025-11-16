В Южной Корее таксиста посадили в тюрьму за мошенничество с «искусственной рвотой» — как работала схема

Водитель инсценировал «рвоту» в салоне, чтобы вымогать деньги с пассажиров, и провернул эту схему как минимум 160 раз. В Южной Корее таксиста посадили в тюрьму за мошенничество со «сторонней рвотой»

Таксиста из Южной Кореи приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы за вымышленную схему с «фейковой рвотой», благодаря которой он обманул 160 нетрезвых пассажиров. Об этом сообщает Independent.

Что произошло

Северный окружной суд Сеула признал 68-летнего водителя виновным в вымогательстве, покушении на вымогательство и заведомо ложном обвинении.

По данным суда, мужчина получил более 150 млн вон (примерно £78 500) от пассажиров, которые засыпали в его такси.

Как работала схема

Водитель специально выбирал пассажиров, которые заснули в салоне. Затем он:

смешивал рисовую кашу, газированный напиток и кофе, создавая смесь, похожую на рвоту;

«размазывал» ее по себе, пассажиру и сиденьям, создавая видимость, что клиент вырвал в салоне;

будил человека и требовал крупную сумму за «уборку».

Иногда водитель бросал на пол разбитое стекло и заявлял, что пассажир якобы напал на него. Он подчеркивал, что штрафы за нападение на таксиста могут достигать 10 млн вон (£5 235).

Для сравнения: стандартная компенсация в случае, если пассажиру действительно стало плохо в такси в Сеуле, составляет 150 тыс. вон (£78), по данным Сеульской таксомоторной ассоциации.

Чем все закончилось

Схема развалилась в апреле этого года, когда водитель попытался провернуть ее с полицейским под прикрытием, который изображал нетрезвого пассажира в районе Намянджу провинции Кенгидо. Полицейский записал все на видео, после чего водителя задержали.

Мужчину взяли под стражу и снова привлекли к ответственности — на этот раз за масштабное мошенничество, которое продолжалось годами.

