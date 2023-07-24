Зеленский провел Ставку: обсудили ответ на ракетные удары рф и разблокировку Черного моря

На заседании Ставки обсудили возможность работы «зернового коридора».

Фото: mil.in.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 июля прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Глава государства сообщил на своем Телеграм-канале.

По его словам, на заседании обсудили три вопроса.

«Первое. Актуальна ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий.

Второе. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

Третье. Разблокировка Черного моря. «Зерновой коридор».

Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, начальника ГУР Буданова и вице-премьера Кубракова.

Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы», - сообщил Глава государства.

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