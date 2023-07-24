Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Андрей Смирнов: Причастным к формированию политики развития судебной власти следует сосредоточиться на ключевом тезисе – больше нет места для круговой поруки и кулуарных договоренностей

Многочисленные события, которые происходили и имеют место в работе Высшего совета правосудия, обуславливают необходимость сделать голосование поименными и открытыми, - замруководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

Глава НАПК Александр Новиков провел тренинги по добропорядочности для народных депутатов, фото

Судя по фото, опубликованным НАПК, его председатель Александр Новиков рассказал о добропорядочности Сергею Алексееву, Владимиру Арьеву, Юлии Тимошенко и другим народным депутатам.

Стал известен последний приказ главы ГСА перед разоблачением детективами НАБУ

Глава ГСА передал комплексы фиксации судебного заседания бывшего ОАСК в Херсонский апелляционный суд.

Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.

Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений

Доступ к Реестру судебных решений смогут ограничивать на основании постановления следователя или прокурора, - Высший совет правосудия внезапно решил изменить свою позицию.

  1. В Украине

Зеленский провел Ставку: обсудили ответ на ракетные удары рф и разблокировку Черного моря

20:12, 24 июля 2023
На заседании Ставки обсудили возможность работы «зернового коридора».
Зеленский провел Ставку: обсудили ответ на ракетные удары рф и разблокировку Черного моря
Фото: mil.in.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 июля прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Глава государства сообщил на своем Телеграм-канале.

По его словам, на заседании обсудили три вопроса.

«Первое. Актуальна ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий.

Второе. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

Третье. Разблокировка Черного моря. «Зерновой коридор».

Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, начальника ГУР Буданова и вице-премьера Кубракова.

Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы», - сообщил Глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду