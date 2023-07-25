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ДСА чекає повне перезавантаження, - заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов

07:40, 25 липня 2023
В структурі ДСА буде створено Офіс трансформації з акцентом на людський капітал, розповів «Судово-юридичній газеті» заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов.
ДСА чекає повне перезавантаження, - заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов
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Державну судову адміністрацію на фоні останніх подій з викриттям голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду, чекає повне перезавантаження. Про це «Судово-юридичній газеті» розповів заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов.

«Ми рухаємось у бік повного перезавантаження ДСА і створення в її структурі Офісу трансформації з акцентом на людський капітал, який нарешті проведе ту оптимізацію, яку ми чекаємо десятиріччя.

Зокрема, вирішить питання з непрофільними активами, активно долучиться до аудиту ЄСІТС, буде спроможним визнати свої помилки в операційній діяльності, і яке дійсно почне жити питаннями працівників апаратів судів, а не своїми особистими», - зазначив він.

Також, за його словами, плануються і певні законодавчі зміни у роботі Вищої ради правосуддя.

«Необхідність будь-яких законодавчих змін завжди обумовлюється якоюсь очевидною проблематикою у роботі конкретного інституту влади або високим ризиком виникнення таких проблем.

Станом на сьогодні очевидними є два питання, які законодавчо потрібно вирішити найближчим часом. Перше – створення і запуск реально професійної і реально незалежної від будь-якої форми впливу служби дисциплінарних інспекторів при ВРП. Під формою впливу я, у першу чергу, маю на увазі потенційний або реальний ризик впливу з боку членів самої ВРП.

Друге питання – форма голосування членами ВРП. Численні події, що відбувалися і мають місце в роботі ВРП при прийнятті ними рішень, зумовлюють необхідність зробити голосування поіменними і відкритими. Крапка. Суспільство має достеменно розуміти публічну позицію кожного члена ВРП з конкретного питання порядку денного», - підкреслив Андрій Смирнов.

 З повною версією коментаря можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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