Українці одні з перших у світі користуватимуться каналами на WhatsApp

Користувачам WhatsApp з України доступно оновлення з Channels.

Україна стала однією з дев’яти країн, які отримали доступ до WhatsApp Channels. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Що це дозволить

- створювати канали

- робити опитування

- прикріпляти відео- та фотоматеріали

- надсилати голосові повідомлення та документи

WhatsApp — один з найбезпечніших месенджерів у світі. Публікація новин у захищеному просторі є надважливою в час російської агресії», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що українські користувачі зможуть публікувати та поширювати контент на міжнародну спільноту в одному з найпопулярніших месенджерів світу.

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