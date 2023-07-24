В Україні запровадять електронну марку акцизного податку: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає запровадження електронної марки акцизного податку з 1 січня 2026 року.

Фото: dtkt.ua

У понеділок, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав Проект Закону №8287 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», даний законопроєкт передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку, яка надасть можливість:

– відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

– контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

– кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.



Також законопроєкт передбачає створення Електронної системи обігу підакцизних товарів, яке забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання.

За словами нардепа Ярослава Железняка, створення Електронної системи означає, що обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле.

Система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.