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Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, — Резников

08:03, 25 июля 2023
Министр перечислил несколько причин, почему он медленнее, чем ожидалось: в частности и из-за нехватки боеприпасов, артиллерийских снарядов и артиллерийских систем.
Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, — Резников
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Украинское контрнаступление отстает от графика, однако идет по плану. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

Министр добавил, что ошибочно считать, что каждое контрнаступление должно быть быстрым.

Он перечислил несколько причин, почему он медленнее, чем ожидалось: в том числе и за неимением боеприпасов, артиллерийских снарядов и артиллерийских систем.

«Это и вопрос противовоздушной обороны. И того, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это война, это не компьютерная игра», – сказал министр.

Он подчеркнул, что главной ценностью для украинского военного руководства есть жизнь воинов, защищающих страну.

По словам Резникова, продвижение на южном фронте в Украине в значительной степени замедлилось из-за установленных российскими войсками минных полей, поэтому украинским военным приходится вручную расчищать тропы через поля.

«Нам нужно использовать наших солдат и саперов очень медленно и очень осторожно, готовя коридоры для настоящего наступательного движения», – сказал министр, добавив, что такая активность в разных местах не дает врагу представления относительно основного направления, по которому будет двигаться Украина.

Ранее мы писали, что Украина изменила тактику контрнаступления после потери техники.

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