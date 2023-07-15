У виданні пишуть, що ЗСУ зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих рф полях.

Українські військові змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у техніці. Проте це уповільнило деокупацію територій. Про це пише The New York Times.

У виданні підрахували, що за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки. У цю кількість входять також західні зразки озброєння. Проте у наступні тижні рівень втрат знизився до 10% завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу.

У виданні пишуть, що ЗСУ зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих рф полях. Проте нова тактика уповільнила темп деокупації територій.