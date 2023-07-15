Українські військові змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у техніці. Проте це уповільнило деокупацію територій. Про це пише The New York Times.
У виданні підрахували, що за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки. У цю кількість входять також західні зразки озброєння. Проте у наступні тижні рівень втрат знизився до 10% завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу.
У виданні пишуть, що ЗСУ зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих рф полях. Проте нова тактика уповільнила темп деокупації територій.
«Але ця хороша новина приховує деякі похмурі реалії. Втрати також сповільнилися, оскільки сам контрнаступ сповільнився – і навіть подекуди зупинився – оскільки українські солдати борються з грізною обороною росії. І попри втрати, українці поки що пройшли тільки 8 кілометрів із 96, які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини», – наголошують у виданні.
Військові експерти додають, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил – озброєння, особового складу або того й іншого – ніж тим, хто обороняється.
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