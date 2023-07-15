«Але ця хороша новина приховує деякі похмурі реалії. Втрати також сповільнилися, оскільки сам контрнаступ сповільнився – і навіть подекуди зупинився – оскільки українські солдати борються з грізною обороною росії. І попри втрати, українці поки що пройшли тільки 8 кілометрів із 96, які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини», – наголошують у виданні. 

Військові експерти додають, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил – озброєння, особового складу або того й іншого – ніж тим, хто обороняється.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 