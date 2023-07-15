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  1. В Украине

Украина изменила тактику контрнаступления после потерь техники, – NYT

20:42, 15 июля 2023
В издании пишут, что ВСУ сосредоточились больше на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированным рф полям.
Украина изменила тактику контрнаступления после потерь техники, – NYT
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Украинские военные изменили тактику ведения контрнаступления, что позволило им сократить потери в технике. Однако это замедлило деоккупацию территорий. Об этом пишет The New York Times.

В издании подсчитали, что за первые две недели контрнаступления были повреждены или уничтожены до 20% поставленной на фронт военной техники. В это количество входят также западное вооружения. Однако в последующие недели уровень потерь снизился до 10% благодаря тому, что Украина изменила тактику ведения контрнаступления.

В издании пишут, что ВСУ сосредоточились больше на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированным рф полям. Тем не менее новая тактика замедлила темп деоккупации территорий.

«Но эта хорошая новость скрывает некоторые хмурые реалии. Потери также замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось – и даже кое-где остановилось – поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной рф. И, несмотря на потери, украинцы пока прошли только 8 километров из 96, которые они надеются преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части», – отмечают в издании. 

Военные эксперты добавляют, что первые 25 км контрнаступления будут самыми тяжелыми, поскольку наступающим войскам, как правило, нужно втрое больше сил – вооружения, личного состава или того и другого – чем обороняющимся.

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