На Черниговщине из реки Десна вытащили российский танк, фото

Танк будет отправлен на дальнейшее восстановление и будет передан для нужд ВСУ.

Фото: Государственная специальная служба транспорта.

В Черниговской области в районе поселка Шестовица водолазы-саперы достали из реки Десна российский танк, затопленный во время неудачной попытки переправиться. Об этом сообщила Государственная специальная служба транспорта.

По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

В Госспецтрансслужбе отметили, что в ходе боев под Черниговом российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Так что местные жители прозвали свой поселок "Другой Чернобаевкой".

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