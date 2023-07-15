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Депутаты готовятся распространить льготы закона «об инвестировании» на проекты от 12 миллионов евро

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается распространить преференции, предусмотренные Законом «Об инвестировании», на проекты от 12 миллионов евро.

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В пользу Андрея Куликова есть решение ЕСПЧ, однако ситуация с его возвращением в кресло судьи непростая.

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Депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает возможность участвовать в собрании по созданию ОСМД онлайн и временно разрешили правлению ОСМД одобрять решение о ремонте домов или изменении функционального назначения квартиры на территориях, где ведутся или велись боевые действия без решения общего собрания.

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Авторы предлагают определить в переходных положениях к Гражданскому кодексу, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения сроки исковой давности, установленные ГК, останавливаются на срок действия такого положения.

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На Черниговщине из реки Десна вытащили российский танк, фото

21:40, 15 июля 2023
Танк будет отправлен на дальнейшее восстановление и будет передан для нужд ВСУ.
На Черниговщине из реки Десна вытащили российский танк, фото
Фото: Государственная специальная служба транспорта.
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В Черниговской области в районе поселка Шестовица водолазы-саперы достали из реки Десна российский танк, затопленный во время неудачной попытки переправиться. Об этом сообщила Государственная специальная служба транспорта.

По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

В Госспецтрансслужбе отметили, что в ходе боев под Черниговом российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Так что местные жители прозвали свой поселок "Другой Чернобаевкой".

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