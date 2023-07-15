На Чернігівщині з річки Десна витягли російський танк, фото

Танк буде відправлений на подальшк відновлення і буде переданий для потреб ЗСУ.

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

У Чернігівської області в районі селища Шестовиця водолази-сапери дістали із річки Десна російський танк, затоплений під час невдалої спроби переправитися. Про це повідомила Державна спеціальна служба транспорту

Зазначається, що на зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Ворожий танк буде доставлений для подальшого відновлення і ввійде у стрій ЗСУ.

У Держспецтрансслужбі зазначили, що у ході боїв під Черніговом російські війська неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі селища Шестовиця, але зазнавали поразки. Тож місцеві жителі прозвали своє селище "Другою Чорнобаївкою".

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