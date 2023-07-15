У Міноборони повідомили, що заборонено знімати та публікувати під час війни

Заборонено публікувати у соцмережах роботу ППО, наслідки влучань ворожих ракет або дронів, а також інформацію про техніку і переміщення військових.

У Міноборони нагадали ЗМІ, блогерам та громадянам, які висвітлюють війну та армію про інформаційну гігієну в соціальних мережах. Про це повідомляє Military Media Center.

Що заборонено висвітлювати у воєнний час:

найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;

кількість військових у частинах та підрозділах;

кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;

умовні позначки обʼєктів.

Інформацію про:

операції, які проводять або планують;

систему охорони та оборони військових частин;

озброєння та техніка військових;

порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);

збір розвідувальних даних;

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

військові частини та їх тактику, методи дій;

унікальні операції та спосіб їх виконання;

ефективність радіоелектронної боротьби противника;

відкладені або скасовані операції;

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;

плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Не публікуйте у соціальних мережах:

наслідки влучань ворожих ракет чи снарядів або моменти їх прольотів у небі, так ви допоможете ворогу коригувати вогонь;

час та місце "прильотів" (ні в публікаціях, ні в коментарях);

дані про роботу української ППО;

фото, де видно номери, особливі позначки й відмітки на знищеній або збитій ворожій техніці;

неперевірену інформацію про потерпілих чи загиблих.

Водночас можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених окупантів. Відео з вчиненням злочином - публікуйте на максимальну аудиторію.

Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію про спростування фейків.

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