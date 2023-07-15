У Міноборони повідомили, що заборонено знімати та публікувати під час війни

У Міноборони нагадали ЗМІ, блогерам та громадянам, які висвітлюють війну та армію про інформаційну гігієну в соціальних мережах. Про це повідомляє Military Media Center.
Що заборонено висвітлювати у воєнний час:
- найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
- кількість військових у частинах та підрозділах;
- кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
- умовні позначки обʼєктів.
Інформацію про:
- операції, які проводять або планують;
- систему охорони та оборони військових частин;
- озброєння та техніка військових;
- порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
- збір розвідувальних даних;
- переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
- військові частини та їх тактику, методи дій;
- унікальні операції та спосіб їх виконання;
- ефективність радіоелектронної боротьби противника;
- відкладені або скасовані операції;
- зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
- плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
- інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
- пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Не публікуйте у соціальних мережах:
- наслідки влучань ворожих ракет чи снарядів або моменти їх прольотів у небі, так ви допоможете ворогу коригувати вогонь;
- час та місце "прильотів" (ні в публікаціях, ні в коментарях);
- дані про роботу української ППО;
- фото, де видно номери, особливі позначки й відмітки на знищеній або збитій ворожій техніці;
- неперевірену інформацію про потерпілих чи загиблих.
Водночас можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених окупантів. Відео з вчиненням злочином - публікуйте на максимальну аудиторію.
Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію про спростування фейків.
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