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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

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  1. В Україні

У Міноборони повідомили, що заборонено знімати та публікувати під час війни

21:21, 15 липня 2023
Заборонено публікувати у соцмережах роботу ППО, наслідки влучань ворожих ракет або дронів, а також інформацію про техніку і переміщення військових.
У Міноборони повідомили, що заборонено знімати та публікувати під час війни
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У Міноборони нагадали ЗМІ, блогерам та громадянам, які висвітлюють війну та армію про інформаційну гігієну в соціальних мережах. Про це повідомляє Military Media Center.

Що заборонено висвітлювати у воєнний час:

  • найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
  • кількість військових у частинах та підрозділах;
  • кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
  • умовні позначки обʼєктів.

Інформацію про:

  • операції, які проводять або планують;
  • систему охорони та оборони військових частин;
  • озброєння та техніка військових;
  • порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
  • збір розвідувальних даних;
  • переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
  • військові частини та їх тактику, методи дій;
  • унікальні операції та спосіб їх виконання;
  • ефективність радіоелектронної боротьби противника;
  • відкладені або скасовані операції;
  • зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
  • плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
  • інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Не публікуйте у соціальних мережах:

  • наслідки влучань ворожих ракет чи снарядів або моменти їх прольотів у небі, так ви допоможете ворогу коригувати вогонь;
  • час та місце "прильотів" (ні в публікаціях, ні в коментарях);
  • дані про роботу української ППО;
  • фото, де видно номери, особливі позначки й відмітки на знищеній або збитій ворожій техніці;
  • неперевірену інформацію про потерпілих чи загиблих.

Водночас можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених окупантів. Відео з вчиненням злочином - публікуйте на максимальну аудиторію.

Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію про спростування фейків.

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