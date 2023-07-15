У Верховному Суді пояснили, яка трансформація може чекати Велику Палату Верховного Суду

Нівелювати роботу Великої Палати без негативних наслідків для справ, де КАС ВС є першою інстанцією, неможливо, - Станіслав Кравченко.

Велику Палату Верховного Суду буде чекати трансформація, але відповідний формат для неї ще не узгоджено. Про це розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час брифінгу.

Нагадаємо, рішення РНБО передбачає удосконалення порядку обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати Верховного Суду та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів касаційних судів. Втім, відповідний законопроект ще не внесений.

«На сьогодні нівелювати роботу Великої Палати ВС без дуже негативних наслідків неможливо. Перш за все, це друга інстанція щодо рішень Касаційного адміністративного суду ВС. А КАС ВС як перша інстанція розглядає надважливі питання стосовно захисту прав громадян та в цілому стосовно держави», зазначив Станіслав Кравченко.

За його словами, кількість суддів ВП ВС, порядок її формування – це питання дискусії.

Нагадаємо, раніше у матеріалі «Що буде далі з Великою Палатою Верховного Суду: проблеми та перспективи» «Судово-юридична газета» писала, що з часом, у своїй діяльності Велика Палата все частіше стала допускати відступи не тільки від правових позицій ВСУ чи касаційних судів ВС, а навіть від своїх власних попередніх правових позицій. Так, станом на січень 2023 року ВП ВС здійснила відступ від попередніх правових позицій 165 разів.

В свою чергу, під час брифінгу у Верховному Суді голова Касаційного господарського суду Лариса Рогач зауважила, що ВП ВС відступає від певних позицій лише у тих випадках, коли розбіжності вже мають місце у практиці нижчестоящих інстанцій. Тобто, ВП ВС треба обирати «одне з двох».

«Тому, коли ми говоримо про кількість відступів ВП ВС, то треба розуміти, що ця практика уже склалася в судах інших інстанцій, і у даному випадку як би не вчинила ВП ВС, від чогось вона відступить», зазначила Лариса Рогач.

Вона додала, що за ці 5 років, на її думку, Велика Палата зробила багато корисного у сфері вирішення міжюрисдикційних питань та подолання низки розбіжностей у правозастосуванні.

Разом з тим, ситуація, яка склалася з екс-головою ВС Всеволодом Князєвим, висвітлила проблематику щодо можливості відкликання суддів ВП ВС і питань передачі справ до ВП ВС.

«Тут погоджуюся, що юрисдикційні справи повинні завершуватися переважно у касаційному суді. Не можна сказати, що ВП ВС це якийсь наглядовий орган. Вона повинна діяти там, де проблематика стосується різних юрисдикцій.

З тих законопроектів, які представлені на огляд, вбачається, що у тому ж напрямку мислить й законодавець», додала голова Касаційного господарського суду.

В свою чергу, голова Касаційного цивільного суду ВС Борис Гулько наголосив на важливості визначення у законодавстві того, що є виключною правовою проблемою для єдиного розуміння.

Разом з тим, залишається відкритим питання щодо подальшого розвитку подій у справі Всеволода Князєва. Адже під час засідання Вищої ради правосуддя 18 травня прокурор САП зазначив, що «мічені» долари були під час обшуків знайдені у трьох суддів Великої Палати Верховного Суду: у одного судді знайшли $10 000, у іншого - $2 300, у третього - $50 000.

Розповідав прокурор САП у Вищій раді правосуддя цю історію, не називаючи імен.

Тож, Станіслав Кравченко описав ситуацію наступним чином.

«Крім Князєва, нікому підозра з суддів не оголошена, ніхто від своїх обов’язків не відсторонений. Тому у мене немає правової підстави не допускати їх до роботи.

Ситуація фактично не змінилася. Стосовно публікації імен 2-3 суддів на телеграм-каналах, мені про це нічого невідомо. Навіть, якщо комусь це відомо, ніхто не озвучить, адже це таємниця слідства.

Очевидно, що проблема лишається, і так розумію, що вона буда вирішена, якщо слідство оголосить претензії або буде реалізовано рішення РНБО впорядкування роботи ВП ВС. Але ми очікуємо, це від нас не залежить.

Кворум для роботи ВП ВС є», зазначив Станіслав Кравченко.

Нагадаємо також, під час брифінгу, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова КЦС Верховного Суду Борис Гулько звернув увагу адвокатської спільноти з тим, аби адвокати не зверталися до голови касаційного суду з безпідставними клопотаннями, адже передати назад цивільні справи до судів, які відновили підсудність, неможливо в силу закону.

Автор: Наталя Мамченко

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