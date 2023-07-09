Повернення переданих через військову агресію цивільних справ до судів, які відновлюють підсудність, не передбачене законом,— голова КЦС ВС Борис Гулько

Голова КЦС Верховного Суду Борис Гулько звернувся до адвокатської спільноти: передати назад цивільні справи до судів, які відновили підсудність, неможливо в силу закону.

Голова Касаційного цивільного суду Борис Гулько під час брифінгу 7 липня звернув увагу адвокатів на те, що справи, які були передані до інших судів в зв’язку з військовою агресією, не підлягають поверненню назад на розгляд у ті суди, звідки вони були передані.

Нагадаємо, розпорядженнями голови Верховного Суду протягом 2022 року змінювалася територіальна підсудність певних судів у зв’язку з бойовими діями і неможливістю розгляду в цих судах справ. Відповідно, справи та матеріали передавалися на розгляд іншим судам, де можливо було забезпечити їх зберігання та безпеку учасників процесу. Однак потім, в зв’язку із звільненням від агресора певних територій, територіальна підсудність судів відновлювалася. Разом з тим, ті справи, які передавалися у інші суди, назад поверненню не підлягають, зокрема, оскільки відсутні відповідні норми у законодавстві.

«Хотів би звернути увагу адвокатської спільноти на те, що не слід звертатися до голови касаційного суду з безпідставними клопотаннями про передачу цивільних справ з одного суду до іншого. Мова йде про ті справи, які були передані із судів Харківської, Сумської, Донецької, Луганської, Херсонської областей в зв’язку із неможливістю забезпечити безпеку учасників процесу і працівників суду через військову агресію рф. Ці справи були передані до інших судів і знаходяться у них на розгляді. Законом не передбачена можливість забрати ці справи з цих судів і передати їх назад для відновлення провадження.

Тому, це безпідставні звернення. Розпорядженням голови ВС визначений суд, який повинен розглянути ці справи. Переглядати таке рішення голова Верховного Суду не має повноважень. Тому справи залишаються на розгляді в тих судах, де вони і підлягають розгляду», - зазначив Борис Гулько.

Також, за його словами, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду за перше півріччя 2023 року вийшов за кількістю надходження справ та матеріалів фактично на довоєнний рівень. Це пов’язано із тим, що суди нижчестоящих інстанцій відновили призупинений розгляд справ. Відповідно, на рішення у цих справах надходять касаційні скарги.

Борис Гулько звернув увагу і на ті проблеми, які мають тривалий характер.

«Фактично агресія вчиняється з лютого 2014 року. З тих пір існують проблеми щодо передачі справ з тих судів, які не можуть здійснювати правосуддя, бо знаходяться на непідконтрольній територій України, а також проблеми з відновленням втрачених справ, бо вони втрачені у паперовому варіанті.

Це питання з відновленням втрачених проваджень обговорювалося на Об’єднаній палаті. Відповідні рекомендації будуть надані судам», зазначив він.

Існує і проблема з розглядом справ у судах, які працюють на контрольованій території. Так, три суди не здійснюють правосуддя, бо немає кому розглядати справи. «На жаль, ця кількість судів буде тільки збільшуватися. У великій кількості судів залишилося 1-2 судді. У разі виходу у відставку суддів чи з інших підстав звільнення суддів, такі суди припиняють роботу», - додав Борис Гулько.

Крім того, голова КЦС ВС звернув увагу на рекомендації, які були надані головам апеляційних судів стосовно забезпечення доступу громадян до правосуддя у випадках, коли відсутній склад суду, що може забезпечити розгляд невідкладних справ.

А саме стосовно визначення найближчого до громадянина суду, який може такі невідкладні справи розглянути.

«Проблема стосовно передачі справ існує з 2014 року. Ми неодноразово зверталися до законодавця стосовно вирішення цієї проблеми.

Ми зазначали, що необхідно дати право голові апеляційного суду, який як ніхто знає ситуацію в регіоні, визначати, який суд має розглянути невідкладну справу. Зокрема це поміщення особи до психіатричного закладу, продовження дозволу на тримання у такому закладі, забезпечувальні, обмежувальні заходи, справи, де стислі строки, зокрема, стосовно викрадення дітей, справи, де застосовуються конвенційні норми.

Тому, виходячи зі змісту і завдань, ми рекомендуємо головам апеляційних судів не чекати, доки до них будуть відповідні звернення, а вирішувати невідкладно питання щодо передачі справ до найближчого суду, який би міг їх розглянути», - підкреслив Борис Гулько.

Автор: Наталя Мамченко

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