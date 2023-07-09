Возвращение переданных из-за военной агрессии гражданских дел в суды, восстанавливающие подсудность, не предусмотрено законом, — глава КГС ВС Борис Гулько

Председатель КГС Верховного Суда Борис Гулько обратился к адвокатскому сообществу: передать назад гражданские дела в суды, восстановившие подсудность, невозможно в силу закона.

Председатель Кассационного гражданского суда Борис Гулько во время брифинга 7 июля обратил внимание адвокатов на то, что дела, переданные в другие суды в связи с военной агрессией, не подлежат возвращению назад на рассмотрение в те суды, откуда они были переданы.

Напомним, распоряжениями председателя Верховного Суда в течение 2022 года изменялась территориальная подсудность определенных судов в связи с боевыми действиями и невозможностью рассмотрения этими судами дел. Соответственно, дела и материалы передавались на рассмотрение другим судам, где можно было обеспечить их хранение и безопасность участников процесса. Однако затем, в связи с освобождением от агрессора определенных территорий, территориальная подсудность судов возобновлялась. Вместе с тем, дела, которые передавались в другие суды, обратно возврату не подлежат, в частности, поскольку отсутствуют соответствующие нормы в законодательстве.

«Хотел бы обратиться к адвокатскому сообществу с тем, что не следует обращаться к председателю кассационного суда с безосновательными ходатайствами о передаче гражданских дел из одного суда в другой. Речь идет о тех делах, которые были переданы из судов Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей в связи с невозможностью обеспечить безопасность участников процесса и работников суда из-за военной агрессии рф. Эти дела были переданы в другие суды и находятся у них на рассмотрении. Законом не предусмотрена возможность забрать эти дела из этих судов и передать их обратно для возобновления производства.

Поэтому это безосновательные обращения. Распоряжением главы ВС определен суд, который должен рассмотреть эти дела. Пересматривать такое решение у Председателя Верховного Суда нет полномочий. Поэтому дела остаются на рассмотрении в тех судах, где они подлежат рассмотрению», - отметил Борис Гулько.

По его словам, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда за первое полугодие 2023 года вышел по количеству поступления дел и материалов фактически на довоенный уровень. Это связано с тем, что суды нижестоящих инстанций возобновили приостановленное рассмотрение дел. Соответственно, на решения по этим делам поступают кассационные жалобы.

Борис Гулько обратил внимание и на те проблемы, которые носят длительный характер.

«Фактически агрессия совершается с февраля 2014 года. С тех пор существуют проблемы передачи дел из тех судов, которые не могут осуществлять правосудие, поскольку находятся на неподконтрольной территории Украины, а также проблемы с возобновлением утраченных дел, потому что они утрачены в бумажном варианте.

Этот вопрос с возобновлением утраченных производств обсуждался на Объединенной палате. Соответствующие рекомендации будут предоставлены судам», – отметил он.

Есть и проблема с рассмотрением дел в судах, работающих на контролируемой территории. Так, три суда не осуществляют правосудие, потому что некому рассматривать дела. «К сожалению, это количество судов будет только увеличиваться. В большом количестве судов осталось 1-2 судьи. В случае ухода в отставку судей или по другим основаниям увольнения судей, такие суды прекращают работу», - добавил Борис Гулько.

Кроме того, глава КГС ВС обратил внимание на рекомендации, предоставленные председателям апелляционных судов относительно обеспечения доступа граждан к правосудию в случаях, когда отсутствует состав суда, что может обеспечить рассмотрение неотложных дел.

А именно относительно определения ближайшего к гражданину суда, который может такие неотложные дела рассмотреть.

«Проблема передачи дел существует с 2014 года. Мы неоднократно обращались к законодателю о решении этой проблемы.

Мы отмечали, что необходимо дать право председателю апелляционного суда, который, как никто знает ситуацию в регионе, определять, какой суд должен рассмотреть безотлагательное дело. В частности, это помещение лица в психиатрическое учреждение, продление разрешения на содержание в таком учреждении, обеспечительные, ограничительные меры, дела, где сжатые сроки, в частности, относительно похищения детей, дела, где применяются конвенционные нормы.

Поэтому, исходя из содержания и задач, мы рекомендуем председателям апелляционных судов не ждать, пока к ним будут соответствующие обращения, а решать безотлагательно вопрос о передаче дел в ближайший суд, который мог бы их рассмотреть», - подчеркнул Борис Гулько.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.