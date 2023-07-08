Молния попала в жилой дом в Броварах

В результате удара молнии произошел пожар.

Фото: полиция

В Броварах Киевской области молния попала в частный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В результате удара молнии произошел пожар в частном доме, расположенном по улице Пластунская.

"В настоящее время возгорание помещения локализовано. К счастью, пострадавших нет", - отмечают в полиции.

Напомним, что 7 июля Киев накрыл сильный ливень. Часть улиц ушла под воду.

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