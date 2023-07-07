Киев накрыл сильный ливень, подтопило даже ТЦ Ocean Plaza: видео

В некоторых районах Киева подтопило подъезды и подземные переходы.

В пятницу, 7 июля, Киев накрыл сильный ливень. Часть улиц уже ушло под воду. Видео затопленных улиц публикуют местные жители в социальных сетях.

Также сообщается, что из-за непогоды начало подтапливать подземные переходы и даже ТЦ Ocean Plaza - посреди торгового центра вода бьет фонтаном и течет с потолка. Urban Park на ВДНХ также ушел под воду.

В некоторых районах подтопляет даже подъезды.

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