Київ накрила сильна злива, підтопило навіть ТЦ Ocean Plaza: відео

У деяких районах Києва підтопило під'їзди та підземні переходи.

У п'ятницю, 7 липня, Київ накрила сильну зливу. Частина вулиць уже пішла під воду. Відео затоплених вулиць публікують місцеві жителі у соціальних мережах.

Також повідомляється, що через негоду почало підтоплювати підземні переходи та навіть ТЦ Ocean Plaza - посеред торгового центру вода б’є фонтаном та тече зі стелі. Urban Park на ВДНГ також пішов під воду.

У деяких районах підтоплює навіть під'їзди.

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