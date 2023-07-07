У договорах УЗ на харчування в «Інтерсіті» є ознаки порушень закону — АМКУ

АМКУ повідомив, що знайшов ознаки порушень закону у договорах Укрзалізниці на харчування в поїздах «Інтерсіті».

6 липня Антимонопольний комітет України надав АТ «Українська залізниця» рекомендації щодо необхідності припинення бездіяльності, що полягає у непроведені конкурсної процедури відбору надавача послуг по забезпеченню харчуванням пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+», яка містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомив офіційний сайт АМКУ.

У відомстві зазначили, що в частині реалізації повноважень у сфері управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях, що включає в себе надання послуг з обслуговування пасажирів, АТ «Укрзалізниця» є органом адміністративно-господарського управління та контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

«За власною ініціативою Комітетом було проведено дослідження та встановлено, що в період з лютого 2016 до 30 червня 2023 послуги з забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» у різні проміжки часу надавалися виключно ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» та ТОВ «ВОГ КАФЕ».

Комітет встановив, що у лютому 2016 року АТ «Укрзалізниця» через конкурс визначило виконавця послуг з забезпечення харчуванням, зокрема, пасажирів швидкісних поїздів. За результатом цього конкурсу АТ «Укрзалізниця» уклало з його переможцем - ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» відповідний договір, строк дії якого закінчився 31 грудня 2016 року. Проте, АТ «Укрзалізниця» не проводило новий конкурс, а продовжувало договірні відносини з ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» шляхом перманентної пролонгації зазначеного договору. Внаслідок цього, строк договору, за яким ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» надавало послуги з забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» сплинув лише 30 червня 2021 року.

Також в період дії вищезазначеного договору, 14 травня 2019 року між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ВОГ КАФЕ» без проведення будь-яких процедур конкурсного відбору було укладено Агентський договір. Предметом вказаного договору було надання послуг зі сприяння в реалізації сервісних послуг харчування. При цьому, Агентський договір за змістом та суттю був подібний до договору, укладеного у 2016 році.

Тобто, після закінчення строку дії договору від 2016 року, з 1 липня 2021 року, послуги із забезпечення харчування пасажирам швидкісних поїздів «Інтерсіті», «Інтерсіті+» надалі надавалися ТОВ «ВОГ КАФЕ» за Агентським договором, строк дії якого закінчився 30 червня 2023 року.

Слід зазначити, що АТ «Укрзалізниця» у період 2019 – 2020 років намагалося провести конкурс з визначення оператора (виконавця) із надання послуг по забезпеченню харчуванням пасажирів поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Але у 2019 році конкурс був скасований самою конкурсною комісією АТ «Укрзалізниця», а в 2020 році за результатом проведення конкурсу спочатку було акцептовано пропозицію ТОВ «ГРІНЕД», однак надалі конкурс був також скасований.

Таким чином, бездіяльність АТ «Укрзалізниця», що полягала у непроведені у період з 01.07.2021 по 30.06.2023 конкурсу з визначення надавача послуг із забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+», створювала бар’єри для вступу на відповідний ринок іншим суб’єктам господарювання та надавало переваги ТОВ «ВОГ КАФЕ». Це поставило ТОВ «ВОГ КАФЕ» у привілейоване становище відносно потенційних конкурентів.

Оскільки така бездіяльність має ознаки порушення конкурентного законодавства, згідно з рекомендаціями Комітету, АТ «Укрзалізниця», шляхом конкурентного механізму відбору, має забезпечити умови для входження на відповідний ринок суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати харчування пасажирів у швидкісних поїздах.

А саме АТ «Укрзалізниця» має:

припинити бездіяльність, яка містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що полягає у непроведені процедури відбору надавача послуг по забезпеченню харчуванням пасажирів швидкісних поїздів на конкурентних засадах та вжити заходів для застосування конкурентного механізму з визначення виконавця послуги по забезпеченню харчування пасажирів швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+»;

довести інформацію про проведення конкурентного відбору до відома широкого загалу шляхом, зокрема, але не виключно, розміщення відповідної інформації у відкритих джерелах», - сказано у повідомленні.