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Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар рф по історичному центру Львова

18:33, 7 липня 2023
Мер Львова Садовий розкритикував ЮНЕСКО за нерішучість щодо реакції на обстріл росією історичного ареалу міста.
Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар рф по історичному центру Львова
Джерело фото: Андрій Садовий
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Мер Львова Андрій Садовий розкритикував ЮНЕСКО за реакцію на російський обстріл історичного ареалу міста в ніч проти 6 липня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні ЮНЕСКО виступила з офіційним засудженням обстрілу історичної будівлі у Львові, розташованої в буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини «Львів — Ансамбль історичного центру».

Там зазначили, що цей напад — перший із часу повномасштабної війни на території, яка охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину — є порушенням цієї Конвенції, а також Гаазької конвенції 1954 року про охорону культурних цінностей.

У ЮНЕСКО зазначили, у березні 2022 року надіслали листа міністру закордонних справ росії, щоб нагадати йому про зобов’язання та уточнити координати об’єктів Світової спадщини в Україні. Але напряму організація не вказала, хто стоїть за ракетною атакою по Львову.

Садовий написав, що в ЮНЕСКО «не наважилися назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли», а сама росія залишається членом виконавчого комітету організації. Також представників організації не було на місці обстрілу.

«Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте? [...] Вміння називати речі своїми іменами — це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати. Перегляньте свої цінності!», — пише Садовий.

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