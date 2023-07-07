Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар рф по історичному центру Львова

Мер Львова Садовий розкритикував ЮНЕСКО за нерішучість щодо реакції на обстріл росією історичного ареалу міста.

Джерело фото: Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий розкритикував ЮНЕСКО за реакцію на російський обстріл історичного ареалу міста в ніч проти 6 липня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні ЮНЕСКО виступила з офіційним засудженням обстрілу історичної будівлі у Львові, розташованої в буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини «Львів — Ансамбль історичного центру».

Там зазначили, що цей напад — перший із часу повномасштабної війни на території, яка охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину — є порушенням цієї Конвенції, а також Гаазької конвенції 1954 року про охорону культурних цінностей.

У ЮНЕСКО зазначили, у березні 2022 року надіслали листа міністру закордонних справ росії, щоб нагадати йому про зобов’язання та уточнити координати об’єктів Світової спадщини в Україні. Але напряму організація не вказала, хто стоїть за ракетною атакою по Львову.

Садовий написав, що в ЮНЕСКО «не наважилися назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли», а сама росія залишається членом виконавчого комітету організації. Також представників організації не було на місці обстрілу.

«Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте? [...] Вміння називати речі своїми іменами — це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати. Перегляньте свої цінності!», — пише Садовий.

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