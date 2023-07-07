Садовый раскритиковал ЮНЕСКО из-за реакции на ракетный удар рф по историческому центру Львова

Мэр Львова раскритиковал ЮНЕСКО за нерешительность относительно реакции на обстрел россией исторического ареала города.

Источник фото: Андрей Садовой

Мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на российские обстрелы исторического ареала города в ночь на 6 июля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Накануне ЮНЕСКО выступила с официальным осуждением обстрела исторического здания во Львове, расположенного в буферной зоне объекта Всемирного наследия «Львов — Ансамбль исторического центра».

Там заявили, что это нападение — первое со времени полномасштабной войны на охраняемой Конвенцией о всемирном наследии территории — является нарушением этой Конвенции, а также Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей.

В ЮНЕСКО отметили, что в марте 2022 года направили письмо министру иностранных дел россии, чтобы напомнить ему об обязательствах и уточнить координаты объектов Всемирного наследия в Украине. Но напрямую организация не указала, кто стоит за ракетной атакой по Львову.

Садовой написал, что в ЮНЕСКО «не решились назвать страну-террориста, которая производит эти обстрелы», а сама россия остается членом исполнительного комитета организации. Также представителей организации не оказалось на месте обстрела.

«Правосудие работает так, что нужно судить убийцу, а не пистолет, понимаете? [...] Умение называть вещи своими именами — это один из признаков культуры, которую вы должны оберегать. Просмотрите свои ценности!», — пишет Садовой.

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