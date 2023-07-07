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  1. В Украине

ЮНЕСКО осудила ракетный удар России по буферной зоне объекта Всемирного наследия во Львове

10:02, 7 июля 2023
В организации заявили, что ракетная атака во Львов нарушила международную Конвенцию о всемирном наследии.
ЮНЕСКО осудила ракетный удар России по буферной зоне объекта Всемирного наследия во Львове
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Ракетной атакой на историческое здание во Львове, которое произошло в ночь на 6 июля, российские оккупанты нарушили Конвенцию о всемирном наследии, а также Гаагскую конвенцию 1954 года по охране культурных ценностей. Об этом сообщили на сайте организации.

«ЮНЕСКО осуждает взрыв, произошедший минувшей ночью в историческом здании во Львове, расположенном в буферной зоне объекта всемирного наследия «Львов – ансамбль исторического центра», – говорится в сообщении.

Также организация выразила соболезнования семьям жертв и поддержку раненым и жителям Львова.

ЮНЕСКО также напоминает об обязательствах государств-участников по этим широко ратифицированным нормативным документам. Государства-участники Конвенции об охране всемирного наследия обязуются не принимать никаких умышленных мер, которые могли бы нанести ущерб культурному и природному наследию, расположенному на территории других государств-участников. Эти обязательства распространяются и на буферные зоны.

Буферные зоны – это дополнительный уровень защиты объектов всемирного наследия, границы которых признаются и утверждаются Комитетом всемирного наследия.

Согласно Гаагской конвенции 1954 года, государства-участники также обязуются воздерживаться от любых актов враждебности, направленных против культурных ценностей.

Добавим, что ракетный удар по Львову унес 10 жизней.

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