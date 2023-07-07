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ЮНЕСКО засудила ракетний удар рф по буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини у Львові

10:02, 7 липня 2023
В організації заявили, що ракетна атака на Львів порушила міжнародну Конвенцію про всесвітню спадщину.
ЮНЕСКО засудила ракетний удар рф по буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини у Львові
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Ракетною атакою на історичну будівлю у Львові, що сталася у ніч на 6 липня, російські окупанти порушили Конвенцію про всесвітню спадщину, а також Гаазьку конвенцію 1954 року щодо охорони культурних цінностей. Про це повідомили на сайті організації.

«ЮНЕСКО засуджує вибух, що стався минулої ночі в історичній будівлі у Львові, розташованій у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини «Львів - ансамбль історичного центру», - йдеться у дописі.

Також організація висловила співчуття сім'ям жертв та свою підтримку пораненим та мешканцям Львова.

ЮНЕСКО також нагадує про зобов'язання держав-учасниць за цими широко ратифікованими нормативними документами. Держави-учасниці Конвенції про охорону всесвітньої спадщини зобов'язуються не вживати жодних навмисних заходів, які могли б завдати шкоди культурній та природній спадщині, розташованій на території інших держав-учасниць. Ці зобов'язання поширюються і на буферні зони.

Буферні зони - це додатковий рівень захисту об'єктів всесвітньої спадщини, межі яких визнаються і затверджуються Комітетом всесвітньої спадщини.

Відповідно до Гаазької конвенції 1954 року, держави-учасниці також зобов'язуються утримуватися від будь-яких актів ворожості, спрямованих проти культурних цінностей.

Додамо, що ракетний удар по Львову забрав 10 життів.

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