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Twitter погрожує судом Meta через нову соцмережу Threads

09:27, 7 липня 2023
Twitter має намір судитись через Threads.
Twitter погрожує судом Meta через нову соцмережу Threads
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Соціальна мережа Twitter погрожує корпорації Meta судом через нову соцмережу Threads. Про це повідомляє Reuters.

Лист із погрозами судом надійшов генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу від юриста Twitter Алекса Спіро.

Відомо, що 6 липня компанія Meta повідомила про запуск Instagram Threads. Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter.

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