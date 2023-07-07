Twitter погрожує судом Meta через нову соцмережу Threads

Twitter має намір судитись через Threads.

Соціальна мережа Twitter погрожує корпорації Meta судом через нову соцмережу Threads. Про це повідомляє Reuters.

Лист із погрозами судом надійшов генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу від юриста Twitter Алекса Спіро.

Відомо, що 6 липня компанія Meta повідомила про запуск Instagram Threads. Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.