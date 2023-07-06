Meta запустила застосунок Threads — конкурента Twitter

Instagram Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні.

Фото: thestarimages.com

Компанія Meta повідомила про запуск Instagram Threads. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter.

3 6 липня Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні, для iOS і Android користувачів, які можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store.

У Threads користувачі можуть авторизуватись через свій обліковий запис Instagram, і робити публікації до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.

Наразі застосунок недоступний на території країн-членів ЄС через нормативну невизначеність щодо використання персональних даних службою.

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