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НАПК предлагает Раде уменьшить максимальный размер взноса в поддержку партии

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается снизить максимальный размер взноса в поддержку партии от граждан и бизнеса и запретить финансировать партии государственными предприятиям.

Кабмин предлагает Раде прекратить выплату пенсий пенсионерам, получавшим выплату от оккупантов: есть условие

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект, которым предлагается прекратить выплату украинской пенсии, пенсионерам, получавшим выплату от РФ при условии, что они это задекларируют в заявлении, однако лиц, которые «забыли» о российской пенсии может потенциально ждать сюрприз.

Декларации должностных лиц, которые будут поданы последними, будут проверяться в первую очередь – НАПК

Руководство НАПК уговорами и угрозами призывает чиновников, депутатов, судей подавать декларации за 2021 и 2022 годы.

Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.

Заседания комитетов Верховной Рады и дальше будут проходить в закрытом для СМИ формате

Карантин завершился, но комитеты продолжат работу без СМИ и приглашенных.

  1. В мире

Meta запустила приложение Threads — конкурента Twitter

13:02, 6 июля 2023
Instagram Threads доступен в более чем 100 странах, в том числе и в Украине.
Meta запустила приложение Threads — конкурента Twitter
Фото: thestarimages.com
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Компания Meta сообщила, что запустила Instagram Threads. Об этом сказано в пресс-службе компании.

Threads является новой программой, над которой работала команда Instagram, для обмена текстовыми сообщениями, а интерфейс немного напоминает Twitter.

С 6 июля Threads доступен в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для iOS и Android пользователей, которые могут скачать программу из Apple App Store и Google Play Store.

В Threads пользователи могут авторизоваться через свою учетную запись Instagram, и делать публикации до 500 символов, при этом используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут.

Сейчас приложение недоступно на территории стран-членов ЕС из-за нормативной неопределенности относительно использования персональных данных службой.

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