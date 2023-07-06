Meta запустила приложение Threads — конкурента Twitter

Instagram Threads доступен в более чем 100 странах, в том числе и в Украине.

Фото: thestarimages.com

Компания Meta сообщила, что запустила Instagram Threads. Об этом сказано в пресс-службе компании.

Threads является новой программой, над которой работала команда Instagram, для обмена текстовыми сообщениями, а интерфейс немного напоминает Twitter.

С 6 июля Threads доступен в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для iOS и Android пользователей, которые могут скачать программу из Apple App Store и Google Play Store.

В Threads пользователи могут авторизоваться через свою учетную запись Instagram, и делать публикации до 500 символов, при этом используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут.

Сейчас приложение недоступно на территории стран-членов ЕС из-за нормативной неопределенности относительно использования персональных данных службой.

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