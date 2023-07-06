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  1. Суд инфо

Длительное рассмотрение уголовных дел с присяжными характерно для большинства судов в крупных городах, — Совет судей

12:06, 6 июля 2023
Совет судей Украины заявил, что случай в Шевченковском районном суде города Киева показал существенные проблемы.
Длительное рассмотрение уголовных дел с присяжными характерно для большинства судов в крупных городах, — Совет судей
Фото: rsu.gov.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», обвиняемый по делу «взрывов под Верховной Радой 31 августа 2015 года» Игорь Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского райсуда взорвал взрывное устройство, которое каким-то образом смог пронести в суд.

6 июля Совет судей Украины сделал заявление о происшествии в Шевченковском районном суде города Киева.

«5 липня 2023 року у Шевченківському районному судді міста Києва сталася трагічна подія, коли обвинувачуваний намагався захопити у заручники конвоїрів, поранив двох спецпризначенців й у підсумку здійснив самопідрив у результаті якого загинув у приміщенні суду.

Ми знаємо, що до таких дій вдався Ігор Гуменюк, який звинувачувався у терористичному акті майже 8-річної давнини, події якого відбулися під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року. Тоді загинуло четверо нацгвардійців, а ще 65 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення й тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Відтак, через місяць буде 8 років як підсудний очікував на справедливий і законний вирок. Так само його очікували й потерпілі. Але вироку не відбулося, як не відбулося і завершення ретельного розслідування всіх обставин кримінального провадження, у якому оцінку діяльності органів досудового розслідування мав би надати суд.

Нині Рада суддів України заявляє, що випадок у Шевченківському районному суді міста Києва викрив суттєві проблеми, що присутні у процедурних питаннях Кримінального процесуального кодексу України. Вони стосуються як недосконалості самого КПК з огляду на можливості зловживання сторонами своїми процесуальними правами, так формалізовану участь в процесах, що передбачають довічне ув’язнення, присяжних. Саме через вибуття з процесу одного присяжного напередодні стадії судових дебатів слухання по справі розпочалися спочатку.

На жаль, ситуація з тривалим розглядом справ у кримінальних провадженнях, які передбачають участь присяжних, характерна для більшості судів, що розташовані у великих містах України й ми свідомі того, що без удосконалення процедурних питань та змін до законодавства не обійтися.

Ретельного вдосконалення й посилення потребують й механізми конвоювання підсудних та, власне, система охорони в судах. Особливо в тих судах, які розглядають складні, резонансні, соціально-значимі кримінальні справи. Більшість таких судів, на відміну від Шевченківського районного суду, не обладнані залами судових засідань у достатній кількості, належними приміщеннями для утримання підсудних тощо. Про належне матеріально-технічне забезпечення більшості таких судів говорити на жаль не доводиться.

Разом з тим Рада суддів України сподівається, що правоохоронними органами будуть ретельно розслідувані всі обставини події, що призвели до трагедії в приміщені суду аж до загибелі обвинувачуваного та поранення правоохоронців.

Своєю чергою Рада суддів України ініціює вивчення стану розгляду справ у судах, де обвинувачувані (підсудні) тримаються під вартою понад п’ять років аби в майбутньому не допустити та запобігти подібному розвитку подій. Буде зібрана не лише інформація про кількість таких справ та причини їх тривалого розгляду, а й інформація про стан матеріально-технічного забезпечення цих судів.

Розумні строки розгляду справ мають стати не тільки рядком в законодавстві України, а й реальною основою для забезпечення законного і справедливого судочинства без порушення прав людини та норм міжнародних конвенцій. Адже розумні строки це не лише про права підсудних, а і про права потерпілих. Забезпечення цих строків не лише обов'язок суду, а й обов'язок усіх учасників судового розгляду, сторін захисту та обвинувачення», - сказано в заявлении.

Напомним, 5 июля Национальная полиция Украины опубликовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском районном суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

Было установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство, сообщали в Офисе генпрокурора.

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