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НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти: за яких умов

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зобов’язати депутатів, топ-посадовців, суддів та інших осіб, які мають подавати електронні декларації декларувати купівлю-продаж валюти, за умови, якщо дохід від операцій перевищує 50 прожиткових мінімумів.

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Не заможні: НАЗК пропонує скасувати спецперевірку деяких слідчих та дізнавачів і повну перевірку їх декларацій

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  1. Суд інфо

Тривалий розгляд кримінальних справ з присяжними характерний для більшості судів у великих містах, — Рада суддів

12:06, 6 липня 2023
Рада суддів України заявила, що випадок у Шевченківському районному суді міста Києва викрив суттєві проблеми.
Тривалий розгляд кримінальних справ з присяжними характерний для більшості судів у великих містах, — Рада суддів
Фото: rsu.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», обвинувачений у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

6 липня Рада суддів України зробила заяву щодо події у Шевченківському районному суді міста Києва.

«5 липня 2023 року у Шевченківському районному судді міста Києва сталася трагічна подія, коли обвинувачуваний намагався захопити у заручники конвоїрів, поранив двох спецпризначенців й у підсумку здійснив самопідрив у результаті якого загинув у приміщенні суду.

Ми знаємо, що до таких дій вдався Ігор Гуменюк, який звинувачувався у терористичному акті майже 8-річної давнини, події якого відбулися під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року. Тоді загинуло четверо нацгвардійців, а ще 65 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення й тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Відтак, через місяць буде 8 років як підсудний очікував на справедливий і законний вирок. Так само його очікували й потерпілі. Але вироку не відбулося, як не відбулося і завершення ретельного розслідування всіх обставин кримінального провадження, у якому оцінку діяльності органів досудового розслідування мав би надати суд.

Нині Рада суддів України заявляє, що випадок у Шевченківському районному суді міста Києва викрив суттєві проблеми, що присутні у процедурних питаннях Кримінального процесуального кодексу України. Вони стосуються як недосконалості самого КПК з огляду на можливості зловживання сторонами своїми процесуальними правами, так формалізовану участь в процесах, що передбачають довічне ув’язнення, присяжних. Саме через вибуття з процесу одного присяжного напередодні стадії судових дебатів слухання по справі розпочалися спочатку.

На жаль, ситуація з тривалим розглядом справ у кримінальних провадженнях, які передбачають участь присяжних, характерна для більшості судів, що розташовані у великих містах України й ми свідомі того, що без удосконалення процедурних питань та змін до законодавства не обійтися.

Ретельного вдосконалення й посилення потребують й механізми конвоювання підсудних та, власне, система охорони в судах. Особливо в тих судах, які розглядають складні, резонансні, соціально-значимі кримінальні справи. Більшість таких судів, на відміну від Шевченківського районного суду, не обладнані залами судових засідань у достатній кількості, належними приміщеннями для утримання підсудних тощо. Про належне матеріально-технічне забезпечення більшості таких судів говорити на жаль не доводиться.

Разом з тим Рада суддів України сподівається, що правоохоронними органами будуть ретельно розслідувані всі обставини події, що призвели до трагедії в приміщені суду аж до загибелі обвинувачуваного та поранення правоохоронців.

Своєю чергою Рада суддів України ініціює вивчення стану розгляду справ у судах, де обвинувачувані (підсудні) тримаються під вартою понад п’ять років аби в майбутньому не допустити та запобігти подібному розвитку подій. Буде зібрана не лише інформація про кількість таких справ та причини їх тривалого розгляду, а й інформація про стан матеріально-технічного забезпечення цих судів.

Розумні строки розгляду справ мають стати не тільки рядком в законодавстві України, а й реальною основою для забезпечення законного і справедливого судочинства без порушення прав людини та норм міжнародних конвенцій. Адже розумні строки це не лише про права підсудних, а і про права потерпілих. Забезпечення цих строків не лише обов'язок суду, а й обов'язок усіх учасників судового розгляду, сторін захисту та обвинувачення», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 5 липня, Національна поліція України оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському районному суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти.

Було встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій, повідомляли в Офісі Генпрокурора. 

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