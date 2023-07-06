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  1. В Україні

Затримали колаборанта, який здавав фсб рф позиції HIMARS під Бахмутом, фото

21:02, 6 липня 2023
Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ.
Затримали колаборанта, який здавав фсб рф позиції HIMARS під Бахмутом, фото
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Служба безпеки України затримала колаборанта, який «зливав» на Телеграм-бот фсб позиції української артилерії під Бахмутом. Про це повідомив офіційний сайт СБУ.

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

«Насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Отримані відомості фігурант надсилав у Телеграм-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила фсб рф.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих», - сказано у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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