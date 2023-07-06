Задержали коллаборанта, сдававшего фсб рф позиции HIMARS под Бахмутом, фото

Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ.

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который «сливал» на Телеграмм-бот фсб позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Об этом сообщил официальный сайт СБУ.

Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

«Прежде всего, он пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Полученные сведения фигурант присылал в Телеграмм-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских Сил обороны создал фсб рф.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда тот выходил из дома для скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать агрессора о маршрутах передвижения подразделений ВСУ.

В своих сообщениях он указал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных», - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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