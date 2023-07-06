Семь судей апелляционных судов уволены в отставку

Шестой апелляционный административный суд потерял четырех судей.

6 июля на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решила уволить семерых судей в связи с подачей заявлений, а именно:

Горяйнова Андрея Николаевича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Дужича Сергея Порфирьевича – с должности судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;

Черпицкую Людмилу Тимофеевну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Кушнерика Марьяна Петровича – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Шелест Светлану Богдановну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Глущенко Яну Борисовну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Ткачук Светлану Стефановну – с должности судьи Сумского апелляционного суда.

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