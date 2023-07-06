Семь судей апелляционных судов уволены в отставку

6 июля на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
ВСП решила уволить семерых судей в связи с подачей заявлений, а именно:
Горяйнова Андрея Николаевича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;
Дужича Сергея Порфирьевича – с должности судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;
Черпицкую Людмилу Тимофеевну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;
Кушнерика Марьяна Петровича – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда;
Шелест Светлану Богдановну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;
Глущенко Яну Борисовну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;
Ткачук Светлану Стефановну – с должности судьи Сумского апелляционного суда.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.