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НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать купли-продажу валюты: при каких условиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, судей и других лиц, которые должны подавать электронные декларации, декларировать купли-продажу валюты, при условии, что доход от операций превышает 50 прожиточных минимумов.

Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко грубо нарушила нормы Инструкции по делопроизводству

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко выдает сторонам уголовного производства определения без соблюдения требований Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины.

Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.

  1. Суд инфо

Семь судей апелляционных судов уволены в отставку

11:28, 6 июля 2023
Шестой апелляционный административный суд потерял четырех судей.
Семь судей апелляционных судов уволены в отставку
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6 июля на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решила уволить семерых судей в связи с подачей заявлений, а именно:

Горяйнова Андрея Николаевича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Дужича Сергея Порфирьевича – с должности судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда;

Черпицкую Людмилу Тимофеевну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Кушнерика Марьяна Петровича – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Шелест Светлану Богдановну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Глущенко Яну Борисовну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Ткачук Светлану Стефановну – с должности судьи Сумского апелляционного суда.

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