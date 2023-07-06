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НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать купли-продажу валюты: при каких условиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, судей и других лиц, которые должны подавать электронные декларации, декларировать купли-продажу валюты, при условии, что доход от операций превышает 50 прожиточных минимумов.

Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко грубо нарушила нормы Инструкции по делопроизводству

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко выдает сторонам уголовного производства определения без соблюдения требований Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины.

Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Трансфертное ценообразование: обзор судебной практики КАС ВС

11:47, 6 июля 2023
Обзор освещает актуальную судебную практику КАС ВС по налогообложению ряда операций.
Трансфертное ценообразование: обзор судебной практики КАС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС по трансфертному ценообразованию. Об этом говорится на официальном сайте Верховного Суда.

«Защита плательщиков, прогнозируемость и стабильность хозяйственной деятельности с нерезидентами весомы во время развития бизнес-ландшафта Украины. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику по налогообложению следующих операций:

- признание хозяйственных операций контролируемыми;

- реализация принципа «вытянутой руки»;

- особенности налоговой отчетности и контроля», - говорится в сообщении.

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