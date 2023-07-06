Трансфертное ценообразование: обзор судебной практики КАС ВС

Обзор освещает актуальную судебную практику КАС ВС по налогообложению ряда операций.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС по трансфертному ценообразованию. Об этом говорится на официальном сайте Верховного Суда.

«Защита плательщиков, прогнозируемость и стабильность хозяйственной деятельности с нерезидентами весомы во время развития бизнес-ландшафта Украины. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику по налогообложению следующих операций:

- признание хозяйственных операций контролируемыми;

- реализация принципа «вытянутой руки»;

- особенности налоговой отчетности и контроля», - говорится в сообщении.

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