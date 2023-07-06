Трансфертне ціноутворення: огляд судової практики КАС ВС

Огляд висвітлює актуальну судову практику КАС ВС щодо оподаткування низки операцій.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС щодо трансфертного ціноутворення. Про це йдеться на офіційному сайті Верховного Суду.

«Захист платників, прогнозованість і стабільність господарської діяльності з нерезидентами вагомі під час розбудови бізнес-ландшафту України. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо оподаткування таких операцій:

- визнання господарських операцій контрольованими;

- реалізація принципу «витягнутої руки»;

- особливості податкової звітності та контролю», - сказано у повідомленні.

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