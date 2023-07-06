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НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти: за яких умов

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зобов’язати депутатів, топ-посадовців, суддів та інших осіб, які мають подавати електронні декларації декларувати купівлю-продаж валюти, за умови, якщо дохід від операцій перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Депутати готуються розширити перелік осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни

Пропонується віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які були поранені через ракетні, артилерійські чи авіаудари по навчальних центрах.

Поліграф показав, що 17 із 43 кандидатів на голову САП вживали наркотики, — голова комісії Катерина Коваль

Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що 17 з 43 учасників конкурсу на керівника САП вживали наркотичні засоби і навела у коментарях посилання на законопроект про перевірку суддів на поліграфі.

Слідча суддя Соснівського райсуду Черкас Олена Борєйко грубо порушила норми Інструкції з діловодства

Слідча суддя Соснівського райсуду Черкас Олена Борєйко видає сторонам кримінального провадження ухвали без дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

Не заможні: НАЗК пропонує скасувати спецперевірку деяких слідчих та дізнавачів і повну перевірку їх декларацій

На думку НАЗК, поширення на категорію дізнавачів вимог щодо обов’язкової повної перевірки декларацій та проведення спеціальної перевірки є обтяжливим, та, як показала практика, їх декларації не містять статків.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Трансфертне ціноутворення: огляд судової практики КАС ВС

11:47, 6 липня 2023
Огляд висвітлює актуальну судову практику КАС ВС щодо оподаткування низки операцій.
Трансфертне ціноутворення: огляд судової практики КАС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС щодо трансфертного ціноутворення. Про це йдеться на офіційному сайті Верховного Суду.

«Захист платників, прогнозованість і стабільність господарської діяльності з нерезидентами вагомі під час розбудови бізнес-ландшафту України. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо оподаткування таких операцій:

- визнання господарських операцій контрольованими;

- реалізація принципу «витягнутої руки»;

- особливості податкової звітності та контролю», - сказано у повідомленні.

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