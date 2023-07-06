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Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

11:04, 6 июля 2023
Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.
Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны
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Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам поддержать во втором чтении законопроект №9110 о внесении изменений в некоторые законы Украины по определению категорий лиц, признаваемых лицами с инвалидностью в результате войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины, а также предоставление им социальных гарантий авторства группы нардепов из группы «Довіра», среди которых лидер группы Олег Кулинич, которым предлагается расширить перечень лиц, признаваемых лицами с инвалидностью вследствие войны.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день военнослужащие, получившие ранения или контузию во время учебы в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, не относятся к категории лиц с инвалидностью в результате войны, несмотря на многочисленные бомбардировки таких объектов. Законодательная инициатива предлагает это исправить.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законодательство и: - отнесение военнослужащих, получивших ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, в категорию лиц с инвалидностью в результате войны. Также устанавливаются часовые рамки для подтверждения статуса лиц с инвалидностью для указанных лиц.

- предоставление статуса семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), военных частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары;

- обеспечение предоставления социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, принадлежащим к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал законопроект, предусматривающий ускорение увольнения с военной службы лиц с инвалидностью.

Автор Ярослав Конощук

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