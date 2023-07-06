Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать купли-продажу валюты: при каких условиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, судей и других лиц, которые должны подавать электронные декларации, декларировать купли-продажу валюты, при условии, что доход от операций превышает 50 прожиточных минимумов.

Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко грубо нарушила нормы Инструкции по делопроизводству

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко выдает сторонам уголовного производства определения без соблюдения требований Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины.

Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.

  1. В Украине

В Дарницком районе Киева снова превышена концентрация сероводорода в воздухе

11:11, 6 июля 2023
Стало известно, какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 6 июля.
В Дарницком районе Киева снова превышена концентрация сероводорода в воздухе
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

По состоянию на утро 6 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве в целом низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В то же время, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, уже второй день подряд наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 27 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 27 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 25 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 50 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 33 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 33 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова